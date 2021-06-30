Російський депутат закликав покарати українських уболівальників

Поліція повинна покарати українських уболівальників.

Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор

Так вважає член комітету Державної Думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і справах молоді Дмитро Свищев.

"Два факти все ж затьмарили гру: інцидент з молодою людиною в формі збірної Росії і українці, які грали з гаслами націоналістичного спрямування. Нагадаю, навіть в УЄФА рекомендували прибрати заборонені гасла з форми.

Якщо я правильно розумію, відібрали прапор і розірвали форму ....

Такі речі неприпустимі. Засуджую і закликаю припинити подібні витівки. На трибуні ж є служба безпеки і система розпізнавання осіб - при бажанні можна знайти і покарати порушників. Не зовсім зрозуміло, чому не відреагувала служба безпеки і правоохоронці. Наші дипломати зобов'язані звернутися в поліцію з проханням розібратися з цим інцидентом. Справу треба довести до кінця", - сказав Свищев.