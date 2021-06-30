 Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор | Блоги | Champion.com.ua
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Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор

Сьогодні 10:39 Valeriy Ruchka 1027 0
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор
Фото: Getty Images

Фотокореспондент Getty Images Роберт Перрі зафіксував, як під час матчу Швеція – Україна за грою спостерігають разом український та російський фанат з національною атрибутикою.

Фотофакт миттю підхопили російські пропагандистські ЗМІ, вказуючи на дружбу двох народів.

Однак вони поки не повідомляють, чим закінчилась ця історія. Як вказує паблік UkrBall у Facebook, інші українські фанати не були такими добрими до представника країни-окупанта.

Ганчірку-прапор у нього відібрали і популярно розтлумачили, що наші народи не братні.

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