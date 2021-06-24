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Бущан: Доля дала збірній України другий шанс

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Георгій Бущан прокоментував вихід команди у плей-оф Євро-2020
Бущан: Доля дала збірній України другий шанс
Фото - УАФ
#Бущан, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан оцінив вихід національної команди у плей-оф Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Дивився в компанії з П'ятовим, Марлосом. По телевізору у нас показували Іспанія - Словаччина. На iPad дивилися поляків зі шведами. Швеція набрала 7 очок. Вважаю, в нелегкій групі. Команда гідна поваги.

Важливо: Розклад плей-оф Євро-2020

Напевно, хотілося, щоб на поле самі вирішили цей результат, але, на жаль, не вийшло порадувати уболівальників, їх було дуже багато. Мільйони нас підтримували в Україні, ми це відчували. Спробуємо виправити становище, в яке ми себе, грубо сказано, але загнали. Будемо налаштовувати себе. Якщо доля нам дає другий шанс - повинні спробувати ним скористатися", - сказав Бущан в ефірі програми Великий футбол.

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