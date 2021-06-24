Євро-2020. Португалія та Франція в історичному матчі розписали мирову

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду вийшов на перше місце за кількістю голів за збірну

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії та Франції зіграли внічию в рамках третього туру групового етапу Євро-2020.

Обидві команди могли як піднятися у турнірній таблиці, так і опуститися. Португальці мали можливість навіть покинути турнір, за розгромної поразки.

Проте фіналісти минулого Євро з перших хвилин продемонстрували, що ризикувати не будуть, контролюючи по черзі м'яч.

На 16-й хвилині французи створили перший момент біля воріт суперника. На Мбаппе пішло закидання з глибини, Кілліан втік сам на сам з голкіпером, але переграти Патрісіу не вдалося.

Команди багато боролися у центрі поля і не йшли великими силами вперед, але на 30-й хвилині Португалія вийшла вперед! Кріштіану Роналду реалізував пенальті після того як Льоріс виходив з воріт і кулаком вибивав м'яч, але влучив у голову Перейрі.

Перший тайм підходив до свого завершення, проте французам все ж вдалося забити гол у роздягальну і теж з пенальті. Бензема без проблем реалізував одинадцятиметровий.

А на початку другого тайму збірна Франції вийшла вперед. Бензема відірвався від захисника і без проблем поклав м'яч у дальній кут.

Проте французи не довго святкували свою перевагу, адже на 60-й хвилині Роналду знову забив з пенальті. Цей гол став для португальця 109-м за збірну Португалії, а отже Кріштіану вийшов на перше місце за кількістю голів за збірну.

Надалі було помітно, що обидві команди згодні на нічию, враховуючи, що у паралельному матчі Німеччина не могла перемогти Угорщину.

Збірна Португалії та Франції розписали мирову та обидві вийшли до плей-оф Євро-2020. У 1/8 португальці зустрінуться з Бельгією, а чинні чемпіони світу з Швейцарією.