Метал оформив трансфер ще двох досвідчених гравців

Джерело - Чемпіон.
Харківський Метал підписав двох новачків перед стартом Першої Ліги.
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.
До команди приєдналися Андрій Цуріков та Євген Банада. Перший останні півтора року провів в Дніпро-1, а другий – 10 поспіль сезонів виступав за Олександрію. Умови їхніх угод не повідомляються.
Нагадаємо, що раніше Цурікова зв’язували з Ворсклою, а Банаду - з Кривбасом.
Також бразилець Маїлтон став вже повноцінним гравцем харків’ян. Метал ще працює над придбанням футболістів з Південної Америки.
Відзначимо, що Метал став чемпіоном Другої ліги, перемігши Поділля у матчі між лідерами турнірних груп А і Б з рахунком 1:0.