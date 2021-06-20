Метал оформив трансфер ще двох досвідчених гравців

Чергове підсилення харківської команди

Джерело - Чемпіон.

Харківський Метал підписав двох новачків перед стартом Першої Ліги.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

До команди приєдналися Андрій Цуріков та Євген Банада. Перший останні півтора року провів в Дніпро-1, а другий – 10 поспіль сезонів виступав за Олександрію. Умови їхніх угод не повідомляються.

Нагадаємо, що раніше Цурікова зв’язували з Ворсклою, а Банаду - з Кривбасом.

Також бразилець Маїлтон став вже повноцінним гравцем харків’ян. Метал ще працює над придбанням футболістів з Південної Америки.

Відзначимо, що Метал став чемпіоном Другої ліги, перемігши Поділля у матчі між лідерами турнірних груп А і Б з рахунком 1:0.