Метал виграв Суперфінал Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
Метал мінімально переміг Поділля у суперфіналі Другої ліги.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь харківського клубу.
Суперфінал - Друга ліга
16 червня
Метал - Поділля 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 54 Фомін
Метал: Каневцев, Люлька, Мізюк, Федорів, Танчик, Ралюченко, Папа Гуйє (Шопін 46), Поступаленко (Стрижак 90+2), Підлепенець (Нехтій 64), Жо (Рязанцев 90), Фомін (Ярош 84).
Поділля: Чуваєв, Морговський, Воловик, Пернацький, Корохов, Ліповуз, Пріхна, Мораренко (Прильопа 80), Каверін, Савошко, Карпенко (Салбак 80).
Попередження: Федорів (39), Мізюк (71, 82), Танчик (75), Стрижак (90+4) - Ліповуз (50), Воловик (70)
Вилучення: Мізюк (82)