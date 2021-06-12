Джерело - sport.ua.
Центральний захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко потрапив до сфери інтересів Наполі.
Про це повідомляє Calcionapoli24
Неаполітанці вивчають можливість запрошення Матвієнка в літнє трансферне вікно, однак крім нього також розглядають кандидатуру Емерсона Палмері з Челсі.
Відзначається, що у Наполі особливо цінують здатність Матвієнка зіграти як в центрі оборони, так і на лівому фланзі.
Контракт Матвієнка з Шахтарем розрахований до літа 2025 року. Оціночна вартість на Transfermarkt становить 11 млн євро.
Раніше, екстренер Шахтаря може очолити клуб Першої ліги.