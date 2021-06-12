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Навколо спорту

Матвієнко зацікавив Наполі

Сьогодні 11:11 194 0
Микола Матвієнко влітку може змінити клуб
Матвієнко зацікавив Наполі
#Матвієнко, #Шахтар, #Наполі

Джерело - sport.ua.

Центральний захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко потрапив до сфери інтересів Наполі.

Про це повідомляє Calcionapoli24

Неаполітанці вивчають можливість запрошення Матвієнка в літнє трансферне вікно, однак крім нього також розглядають кандидатуру Емерсона Палмері з Челсі.

Відзначається, що у Наполі особливо цінують здатність Матвієнка зіграти як в центрі оборони, так і на лівому фланзі.

Контракт Матвієнка з Шахтарем розрахований до літа 2025 року. Оціночна вартість на Transfermarkt становить 11 млн євро.

Раніше, екстренер Шахтаря може очолити клуб Першої ліги.

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