Екстренер Шахтаря може очолити клуб Першої ліги

Колишній головний тренер Шахтаря U-21 Фернандо Валенте може продовжити тренерську кар'єру в Україні.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"У мене був ще рік контракту з Шахтарем, але ми вирішили з клубом розірвати його достроково через ліквідацію молодіжного чемпіонату України U-21. Бути просто координатором команд U-17 і U-19 – не моє, хочеться тренувати.

Є варіант, що Шахтар запропонує мені тренувати команду з Першої ліги, де виступає багато гравців з академії клубу. Почекаймо і подивимося, що станеться", – розповів Валенте.