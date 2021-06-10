Екстренер Шахтаря може очолити клуб Першої ліги

Джерело - football24.ua.
Колишній головний тренер Шахтаря U-21 Фернандо Валенте може продовжити тренерську кар'єру в Україні.
Про це розповів сам португальський спеціаліст.
"У мене був ще рік контракту з Шахтарем, але ми вирішили з клубом розірвати його достроково через ліквідацію молодіжного чемпіонату України U-21. Бути просто координатором команд U-17 і U-19 – не моє, хочеться тренувати.
Є варіант, що Шахтар запропонує мені тренувати команду з Першої ліги, де виступає багато гравців з академії клубу. Почекаймо і подивимося, що станеться", – розповів Валенте.
Португальський фахівець приєднався до донецького клубу влітку 2019-го. Нагадаємо, молодіжний чемпіонат України не проводитиметься з наступного сезону.
Раніше повідомлялося, що Фонсека стане новим головним тренером Тоттенгема.