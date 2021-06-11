Платіні оцінив створення Суперліги

Джерело - tribuna.com.
Колишній президент УЄФА Мішель Платіні відреагував на створення Суперліги Європи.
Про це розповів сам функціонер.
"Конфлікт (між УЄФА та Суперлігою) тішить мене. Протягом 50 років клуби намагалися змінити формулу єврокубків і в цей раз майже домоглися цього. Але через жорстку реакцію з боку преси і фанатів все поки зайшло в глухий кут.
Фанати і ЗМІ зробили те, з чим не впорався УЄФА, - об'єднали клуби.
Я вважаю, що у клубів є повне право організовувати свої турніри і не брати участь в чемпіонатах або інших заходах, організованих УЄФА і ФІФА ", - сказав Платіні.