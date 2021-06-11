Платіні оцінив створення Суперліги

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні відреагував на створення Суперліги Європи.

Про це розповів сам функціонер.

"Конфлікт (між УЄФА та Суперлігою) тішить мене. Протягом 50 років клуби намагалися змінити формулу єврокубків і в цей раз майже домоглися цього. Але через жорстку реакцію з боку преси і фанатів все поки зайшло в глухий кут.

Фанати і ЗМІ зробили те, з чим не впорався УЄФА, - об'єднали клуби.

Я вважаю, що у клубів є повне право організовувати свої турніри і не брати участь в чемпіонатах або інших заходах, організованих УЄФА і ФІФА ", - сказав Платіні.