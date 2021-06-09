УЄФА призупинив справу проти клубів Суперліги

Справа була відкрита в кінці травня

УЄФА призупинив дисциплінарну справу проти трьох клубів, які досі не вийшли з Суперліги - Реала, Ювентуса і Барселони.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Сама справа була відкрита в кінці травня. При цьому про повне закриття справи поки що не повідомляється.

Цілком можливо, що призупинення справи пов'язане з тим, що клуби Суперліги подали до Суду Європейського союзу позов до УЄФА та ФІФА, в якому звинуватили дві організації в порушенні закону ЄС про конкуренцію.

Раніше повідомлялося про те, що УЄФА може відсторонити 3 клуби, які залишаються членами Суперліги, від єврокубків.

Нагадаємо, керівник Манчестер Сіті вибачився за вступ до Суперліги.