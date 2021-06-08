Костакурта: Маліновський здатний здивувати на Євро-2020

Легендарний захисник - про свої очікування від Євро-2020

Джерело - SportWeek.

У складі збірної України на Євро-2020 може всіх здивувати Руслан Маліновський.

Про це заявив колишній захисник Мілана і збірної Італії Алессандро Костакурта.

"Хто може здивувати на Євро-2020? Маліновський, українець з Аталанти. Він провів чудову кінцівку сезону. Хакан Чалханоглу, навпаки, не досяг успіху в другій половині чемпіонату з Міланом, але він представляє небезпечну збірну Туреччини", - сказав Костакурта.

У стартовому матчі на Євро-2020 збірна України зіграє проти Нідерландів 13 червня. Початок - о 22:00.

Нагадаємо, збірна України знищила Кіпр у контрольному матчі.