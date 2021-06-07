Збірна України знищила Кіпр у контрольному матчі

Українці з 37-ої хвилини матчу грали у більшості

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 червня, у контрольному матчі у рамках підготовки до Євро-2020 збірна України зіграла з Кіпром.

Збірна України активніше розпочала матч за суперника. Зінченко одного разу влучив у стійку воріт суперника. А на 37-ій хвилині зустрічі Зубков вийшов один на один з голкіпером, але його ззаду збив захисник гостей - вилучення та пенальті. Ярмоленко впевнено реалізував пенальті. У компенсовані хвилини першого тайму після прострілу Ярмоленко м’яч поцілив у руку захисника і було призначено друге пенальті. Його реалізував Зінченко.

На 59-ій хвилині матчу з передачі Марлоса Яремчук збільшив рахунок у матчі. Через 5 хвилин Ярмоленко оформив дубль.

Контрольний матч

7 червня

Україна - Кіпр 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 37 Ярмоленко (пен), 2:0 - 42 Зінченко (пен), 3:0 - 59 Яремчук, 4:0 - 64 Ярмоленко

Україна: Пятов – Забарний, Матвієнко (Караваєв 61), Кривцов, Соболь – Макаренко (Степаненко 46), Зінченко, Маліновський (Судаков 67) – Ярмоленко (Шапаренко 70), Яремчук (Бесєдін 67), Зубков (Марлос 46)

Кіпр: Панайї - Янну, Сотіріу, Каро - Авраам (Кусулос 46), Кіріаку (Захаріу 69), Артіматас (Гогіч 79), Панайоту – Папуліс (Кастанос 61), Іліа (Хрістофі 46), Піттас (Лоізу 84)

Вилучення: Панайоту 36.