Ребров: Після трьох чемпіонських титулів, хочу, щоб моя думка була почута

Раніше Ребров розповів, що не хотів йти з Ференцварошов

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров хотів брати участь у трансферній політиці клубу після виходу в Лігу чемпіонів.

Про це він розповів порталу Команда 1.

"Я довго мовчав, читав публікації в ЗМІ, але не хотів все це коментувати, поважаючи свій контракт з клубом. Після того як на початку року в трансферній політиці Ференцвароша виникли певні нюанси, я сказав президенту, що не згоден з деякими речами", - заявив українець.

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"Вважаю, що після трьох чемпіонських титулів, після виходів в Лігу Європи і Лігу чемпіонів точно заслуговую, щоб перед запрошенням нових гравців моя думка була почута. Президент мене запевнив, що не буде ніяких трансферів без моєї згоди, а після цього клуб... підписав ще одного новачка", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Ребров може повернутися в Динамо у 2022 році.