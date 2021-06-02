Ребров: Після трьох чемпіонських титулів, хочу, щоб моя думка була почута

 Ребров розповів про свої відносини з президентом Ференцвароша | Футбол | Champion.com.ua
Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020
Вчора 20:00 5114
Динамо продовжило контракт з Луческу
Сьогодні 12:27 712
Шлях на Євро. Відеоогляд матчів збірної України на груповому етапі відбору
Сьогодні 12:07 3617
Ребров може повернутися в Динамо у 2022 році
Вчора 21:43 963
Анчелотті - головний тренер Реалу
Вчора 20:12 1232
Світоліна з боями виграла стартовий матч на Ролан Гаррос
Вчора 14:28 2493 3
Де можна побачити перший контракт Кличка
Вчора 13:04 10774
Маліновському необхідна операція
Вчора 12:43 5028
Зозуля покинув Альбасете
Вчора 12:12 1889
Усик: Я готовий битися з усіма
Вчора 10:55 1421 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
2000 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Я ніколи не говорив поліції, що я хочу "пописяти", - Алієв прокоментував скандал із Шевчуком
Я ніколи не говорив поліції, що я хочу "пописяти", - Алієв прокоментував скандал із Шевчуком Valeriy Ruchka
31.05.2021 14:10 1932 2
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
29.05.2021 18:24 794
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
29.05.2021 17:29 31517 12
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями Андрій Твердохліб
29.05.2021 15:48 856 1
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22 Максим Буйдин
29.05.2021 14:20 2617
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
29.05.2021 14:17 5258
Дівчина дня. Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для відомого глянця
Дівчина дня. Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для відомого глянця Андрій Твердохліб
29.05.2021 13:09 3303
Мілан Шевченка проти Ювентуса та ще 6 фіналів Ліги чемпіонів
Мілан Шевченка проти Ювентуса та ще 6 фіналів Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
29.05.2021 12:49 637
Дай попісять: п'яного Шевчука затримали поліцейські
Дай попісять: п'яного Шевчука затримали поліцейські Valeriy Ruchka
28.05.2021 23:48 4563
Переможний пенальті Шевченка у фіналі Ліги чемпіонів
Переможний пенальті Шевченка у фіналі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
28.05.2021 16:12 3747
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ребров: Після трьох чемпіонських титулів, хочу, щоб моя думка була почута

Сьогодні 18:45 360 0
Раніше Ребров розповів, що не хотів йти з Ференцварошов
Ребров: Після трьох чемпіонських титулів, хочу, щоб моя думка була почута
#Ференцварош, #Ребров

Джерело - Команда №1.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров хотів брати участь у трансферній політиці клубу після виходу в Лігу чемпіонів.

Про це він розповів порталу Команда 1.

"Я довго мовчав, читав публікації в ЗМІ, але не хотів все це коментувати, поважаючи свій контракт з клубом. Після того як на початку року в трансферній політиці Ференцвароша виникли певні нюанси, я сказав президенту, що не згоден з деякими речами", - заявив українець.

  Актуально: Ребров розповів, що не хотів йти з Ференцварошов

"Вважаю, що після трьох чемпіонських титулів, після виходів в Лігу Європи і Лігу чемпіонів точно заслуговую, щоб перед запрошенням нових гравців моя думка була почута. Президент мене запевнив, що не буде ніяких трансферів без моєї згоди, а після цього клуб... підписав ще одного новачка", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Ребров може повернутися в Динамо у 2022 році.

Коментарі ()