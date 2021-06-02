Ребров: Я не збирався йти з Ференцвароша, але клуб зробив вибір

Сума компенсації за розірвання контракту з головним тренером Ференцвароша Сергієм Ребровим складає менше мільйона доларів.

Про це розповів український коуч.

"Сума компенсації не така вже й велика. Далеко не мільйон, як писали в ЗМІ. Але для мене це принципове питання, адже я не збирався йти з Ференцвароша, мені подобалося тут працювати. Однак якщо клуб щось говорить гравцям за моєю спиною, значить, це клуб зробив якийсь вибір", - заявив фахівець.