Ребров: Я не збирався йти з Ференцвароша, але клуб зробив вибір

Джерело - Команда №1.
Сума компенсації за розірвання контракту з головним тренером Ференцвароша Сергієм Ребровим складає менше мільйона доларів.
Про це розповів український коуч.
"Сума компенсації не така вже й велика. Далеко не мільйон, як писали в ЗМІ. Але для мене це принципове питання, адже я не збирався йти з Ференцвароша, мені подобалося тут працювати. Однак якщо клуб щось говорить гравцям за моєю спиною, значить, це клуб зробив якийсь вибір", - заявив фахівець.
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"Якісь пропозиції є, але я всім відповідаю тільки одне - у мене чиний контракт з Ференцварошем. Як тільки він буде розірваний, ми неодмінно поговоримо", - сказав Ребров.
Нагадаємо, Ребров запасний варіант для Фенербахче.