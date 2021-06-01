Ребров може повернутися в Динамо у 2022 році

Джерело - Magyar Nemzet.
Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров покине угорський клуб цього літа.
Про це повідомляє Magyar Nemzet.
46-річний фахівець очолить Аль-Айн з ОАЕ. У еміратському клубі Ребров може заробити близько 4 млн євро за сезон.
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Він планує працювати в цьому клубі до літа 2022 року, після чого повернеться в Динамо.
Ференцварош не збирається пропонувати українцю контракт з поліпшеними умовами. Чинну угода можна викупити за 1 млн євро.
Якщо угорський клуб розірве його достроково - змушений буде заплатити Реброву компенсацію.
Нагадаємо, Ребров може очолити клуб АПЛ.