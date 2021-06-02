Суркіс пояснив продовження контракту з Луческу

У Динамо покладають великі надії на роботу головного тренера команди Мірчі Луческу.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Ми повністю довіряємо Містеру і його стратегії розвитку. Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він є фахівцем, який розвиває гравців і допомагає змінюватися нашому клубу. Сподіваюся, що найближчі два роки - це тільки початок нової, переможної сторінки в історії "Динамо", і ми дуже раді, що Луческу буде частиною цього шляху.

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За рік наш клуб і команда зробили великий крок вперед і ми сподіваємося, що прогрес продовжиться. Зробивши правильний вибір рік тому, ми не сумніваємося, що і нинішнє рішення піде на користь Динамо", - відзначив Суркіс.