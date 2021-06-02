Динамо продовжило контракт з Луческу

Луческу ще на два роки в Динамо!

Динамо продовжило контракт з головним тренером команди Мірчею Луческу.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Президент Динамо Ігор Суркіс і головний тренер команди Мірча Луческу погодили опцію продовження контракту з наставником до літа 2023 року.

Торік румунський фахівець підписав з Динамо контракт за системою 2+1.

У минулому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу Динамо провело 43 матчі у всіх турнірах (УПЛ, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Кубок України, Суперкубок України) - 28 перемог, 8 нічиїх, 7 поразок. Команда повернулася в Лігу чемпіонів, вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи і виграла чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок України.