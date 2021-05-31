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Соль повертається у Динамо

Сьогодні 11:10 739 0
Фран Соль повернеться у київський клуб
Соль повертається у Динамо
#Соль, #Динамо

Джерело - sport.24tv.ua.

Іспанський нападник Фран Соль повертається у Динамо з оренди у Тенеріфе.

Про це повідомляє AS

Керівництво Тенеріфе хотіло залишити нападника у своєму складі. Але трансфер іспанці не потягнули. За іспанську команду Соль зіграв 38 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 2 асисти.

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Щоправда, футболіст може не затриматись в українському гранді. Головний наставник Динамо Мірча Луческу не бачить форварда у команді. Зараз основне завдання менеджменту клубу – облаштувати долю іспанця. Угода з динамівцями розрахована до кінця грудня 2023 року.

Підписати Соля, крім Тенеріфе, де форвардом цілком задоволені, хоче ще один клуб іспанської Сегунди Райо Вальєкано.

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