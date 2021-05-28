Луческу відмовився від іспанського нападника

Джерело - Чемпіон.
Нападник Динамо Фран Соль, який на правах оренди виступає за Тенеріфе, може залишитися в Іспанії.
Про це повідомляє Динамо Киев Inside.
Актуально: Динамо повернуло 13 гравців з оренди
"Мірча Луческу сповістив керівництво клубу, що в наступному сезоні у нього немає планів на футболіста Фран Соля.
Отже, від сьогодні менеджменту поставлено завдання облаштувати долю іспанця. Судячи з обопільним настроям, Фран залишиться на Канарах в Тенеріфе. Трансфер іспанці не потягнули, по оренді проговорюються торішні умови", - йдеться в повідомленні.
Підписати Соля, крім Тенеріфе, де форвардом цілком задоволені, хоче ще один клуб іспанської Сегунди Райо Вальєкано.