Джерело - football24.ua.
Спортивний директор Тенеріфе Хуан Карлос Кордеро має намір втримати у команді нападника Франа Соля, права на якого належать київському Динамо.
Про це повідомляє Cadena SER.
В іспанському нападнику бачать ключову фігуру команди на сезон 2021/22 не тільки через ігрові здібності, але й через швидку адаптацію та хороших відносин з партнерами.
Актуально: Динамо повернуло 13 гравців з оренди
Рішення залишається за Динамо, з яким у Соля контракт, розрахований до грудня 2023 року. На нападника є вже чимало претендентів, але Тенеріфе має перевагу над ними – Франу подобається на Канарських островах, а тому він хотів би залишитись в іспанському клубі.
Соль зіграв 35 матчів у складі Тенеріфе у поточному сезоні, записавши до свого активу 9 голів та 2 асисти.
Нагадаємо, Белуце покинув київське Динамо.