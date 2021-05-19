Фран Соль може залишитися у Тенеріфе

Спортивний директор Тенеріфе Хуан Карлос Кордеро має намір втримати у команді нападника Франа Соля, права на якого належать київському Динамо.

Про це повідомляє Cadena SER.

В іспанському нападнику бачать ключову фігуру команди на сезон 2021/22 не тільки через ігрові здібності, але й через швидку адаптацію та хороших відносин з партнерами.

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Рішення залишається за Динамо, з яким у Соля контракт, розрахований до грудня 2023 року. На нападника є вже чимало претендентів, але Тенеріфе має перевагу над ними – Франу подобається на Канарських островах, а тому він хотів би залишитись в іспанському клубі.

Соль зіграв 35 матчів у складі Тенеріфе у поточному сезоні, записавши до свого активу 9 голів та 2 асисти.

Нагадаємо, Белуце покинув київське Динамо.