Гравці поїдуть з командою на передсезонний збір

Динамо оголосило про повернення одразу 13 гравців, які провели сезон 2020/21 в оренді.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

До гравців першої команди приєднаються: Сергій Булеца, Роман Вантух, Микита Кравченко, Євген Смирний, Євген Ісаєнко, Владислав Кучерук, Владислав Дубінчак, Георгій Цітаішвілі, Богдан Білошевський, Назарій Русин, Артем Шабанов, Беніто, Ібрагім Каргбо. Тренерський штаб планує їх взяти на передсезонний збір.

Відзначимо, що оренда Русина в Легію була розрахована до кінця 2021 року, але нападник розсварився із керівництвом клубу.

Нагадаємо, Белуце покинув київське Динамо.