Франков про скандал з Шевчуком: Невже нікому викликати таксі?

Нагадаємо, п'яного Шевчука затримали поліцейські

Джерело - Artëm Frankov official.

У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, патрульні зупинили Porsche 911, за кермом якого знаходився ексгравець Шахтаря та збірної України з футболу В'ячеслав Шевчук.

Цю ситуацію прокоментував журналіст Артем Франков.

"Як завжди, після такого виникає законне питання (вранці воно здається особливо логічним): в таксі не "содють"?! Шкода. Вернер потім буде сильно шкодувати. А ще в такій ситуації варто було б задати пару питань друзям "героя". Розумієте, наскільки я знаю, він абсолютно не схильний до випивки, і в голову йому могло торохнути саме з незвички. Але далі – невже не було кому його зупинити?", - заявив журналіст.

Актуально: П'яного Шевчука затримали поліцейські

"Невже нікому викликати таксі, щоб людина, яка нічого вже не розуміє, не лізла за кермо? Зрештою, на серйозних заходах спеціальні люди стежать, щоб гості благополучно роз'їхалися. Нічого не розумію. Що ж за друзі такі херові – з такими й ворогів не потрібно, вже комплект", - написав Франков.

Нагадаємо, директору Селтіка спалили будинок.