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Франков про скандал з Шевчуком: Невже нікому викликати таксі?

Сьогодні 12:59 152 2
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Франков про скандал з Шевчуком: Невже нікому викликати таксі?
#Шевчук, #Франков

Джерело - Artëm Frankov official.

У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, патрульні зупинили Porsche 911, за кермом якого знаходився ексгравець Шахтаря та збірної України з футболу В'ячеслав Шевчук.

Цю ситуацію прокоментував журналіст Артем Франков.

"Як завжди, після такого виникає законне питання (вранці воно здається особливо логічним): в таксі не "содють"?! Шкода. Вернер потім буде сильно шкодувати. А ще в такій ситуації варто було б задати пару питань друзям "героя". Розумієте, наскільки я знаю, він абсолютно не схильний до випивки, і в голову йому могло торохнути саме з незвички. Але далі – невже не було кому його зупинити?", - заявив журналіст.

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"Невже нікому викликати таксі, щоб людина, яка нічого вже не розуміє, не лізла за кермо? Зрештою, на серйозних заходах спеціальні люди стежать, щоб гості благополучно роз'їхалися. Нічого не розумію. Що ж за друзі такі херові – з такими й ворогів не потрібно, вже комплект", - написав Франков.

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