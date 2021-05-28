Джерело - Чемпiон.

У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, патрульні зупинили Porsche 911, за кермом якого знаходився ексгравець Шахтаря та збірної України з футболу В'ячеслав Шевчук.



У футболіста були ознаки алкогольного сп'яніння. Однак тест він проходити відмовився, до того ж почав штовхати патрульних.



Поліціянти надягнули на нього кайданки та затримали. Колишній футболіст стверджував, що його нібито "злили" друзі з Шахтаря.

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