Директору Селтіка спалили будинок

Лоувелл подякував за підтримку у важкий момент фанатам

Джерело - Чемпіон.

Виконавчому директору Селтіка Пітерові Лоувеллу влаштували навмисний підпал у його будинку в селі Торнтонхолл (штат Південний Ланаркшир, Шотландія).

Про це повідомляє Sky Sports.

Родина була змушена покинути свій будинок після того, як пожежа спричинила вибух. На щастя, минулося без потерпілих.

Поліція розслідує цей випадок як навмисний підпал. На камері відеоспостереження помічено чоловіка, який розливав невідому речовину на три машини в гаражі рано-вранці у середу. Є приблизний опис його статури, але на обличчі у зловмисника була маска. Також біля будинку помічено хетчбек срібного або сірого кольору.

Директор Селтіка подякував за підтримку у важкий момент фанатам.

Нагадаємо, що Селтік цьогоріч вперше за 9 років не став чемпіоном Шотландії - достроково цей титул здобув одвічний суперник з того ж міста Глазго - Рейнджерс.