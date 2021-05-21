Фернандінью продовжив на рік контракт з Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.
36-річний півзахисник Фернандінью підписав новий контракт з Манчестер Сіті терміном на один сезон.
Про це повідомляє The Times.
Угода була погоджена в останні кілька тижнів. Очікується, що найближчим часом сторони оголосять про неї офіційно.
Фернандінью є нинішнім капітаном Манчестер Сіті і захищає кольори клубу з 2013 року. Всього за містян бразилець провів 348 поєдинків, в яких відзначився 24 забитими м'ячами і 28 результативними передачами.
Раніше, Кейн хоче перейти в один з клубів Манчестера.