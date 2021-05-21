Фернандінью продовжив на рік контракт з Манчестер Сіті

Досвідчений півзахисник продовжує залишатися важливою фігурою у команді Гвардіоли

36-річний півзахисник Фернандінью підписав новий контракт з Манчестер Сіті терміном на один сезон.

Про це повідомляє The Times.

Угода була погоджена в останні кілька тижнів. Очікується, що найближчим часом сторони оголосять про неї офіційно.

Фернандінью є нинішнім капітаном Манчестер Сіті і захищає кольори клубу з 2013 року. Всього за містян бразилець провів 348 поєдинків, в яких відзначився 24 забитими м'ячами і 28 результативними передачами.

Раніше, Кейн хоче перейти в один з клубів Манчестера.