 Фернандінью продовжив на рік контракт з Манчестер Сіті | Футбол | Champion.com.ua
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Фернандінью продовжив на рік контракт з Манчестер Сіті

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Фернандінью продовжив на рік контракт з Манчестер Сіті
#Фернандінью, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

36-річний півзахисник Фернандінью підписав новий контракт з Манчестер Сіті терміном на один сезон.

Про це повідомляє The Times.

Угода була погоджена в останні кілька тижнів. Очікується, що найближчим часом сторони оголосять про неї офіційно.

Фернандінью є нинішнім капітаном Манчестер Сіті і захищає кольори клубу з 2013 року. Всього за містян бразилець провів 348 поєдинків, в яких відзначився 24 забитими м'ячами і 28 результативними передачами.

Раніше, Кейн хоче перейти в один з клубів Манчестера.

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