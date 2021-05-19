Гаррі Кейн хоче покинути Тоттенгем

Форвард Тоттенгема Гаррі Кейн хоче перейти в один з клубів Манчестера.

Про це повідомляє The Times.

Пріоритетним варіантом для 27-річного футболіста є Манчестер Сіті. Сам Гаррі хотів би попрацювати з головним тренером "городян" Жузепом Гвардіолою, і манкуніанці нібито зацікавлені в його послугах.

Актуально: Тоттенгем оцінив Кейна у 150 млн фунтів

Кейн розраховує, що клуб зробить пропозицію, яке влаштує президента Тоттенгема Даніеля Леві.

Альтернативним варіантом для Кейна є Манчестер Юнайтед. Нападника приваблює можливість допомогти МЮ повернутися до великих перемог, проте пріоритетом залишається Ман Сіті.

Нагадаємо, форвардом цікавляться Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті і Челсі, а Тоттенгем не має наміру відпускати його в клуб АПЛ.