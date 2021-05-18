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Герасименко: Україна може піднести сюрприз на Євро

Сьогодні 13:08 414 0
Футболісти збірної України демонструють сучасний футбол, на думку ексфутболіста Динамо
Герасименко: Україна може піднести сюрприз на Євро
#Збірна України, #Герасименко

Джерело - Спорт-Експресс.

Збірна України на чолі з Олександром Зінченко та Русланом Маліновським останнім часом демонструє сучасний футбол.

Про це заявив колишній гравець Динамо Олексій Герасименко.

"Збірна України хороша команда. Дивився останні гри, і хлопці Шеви показують сучасний футбол - біжать, накривають. Всі молоді, енергії багато. Як і легіонери з провідних чемпіонатів на чолі із Зінченком і Маліновським, яким цікавляться вже багато серйозних клуби. Українці можуть піднести сюрприз", - заявив ексфутболіст.

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 "Може, Україна і Росія зустрінуться в плей-оф Євро. Мені здається, була б серйозна, жорстка і дуже рівна гра з непередбачуваним результатом", - сказав Герасименко.

Нагадаємо, Шевченко оцінив готовність гравців збірної України.

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