У збірній України - неймовірна атмосфера - Шевченко особисто допомагає футболістам відновлюватися

Джерело - Чемпіон.

Збірна України продовжує підготовку до чемпіонату Європи, який розпочнеться 12 червня. Національна команда проводить тренувальний збір у Харкові, а головний тренер команди Андрій Шевченко встигає жартувати з футболістами та допомагає їм відновлюватися.

У одному з епізодів, керманич жартома запропонував Миколі Шапаренку коктейль і запальничку, якщо півзахисник захоче покурити.

Нагадаємо, збірна України в рамках підготовкий до Євро зіграє три контрольні гри: 23 травня - Бахрейн, 3 червня - Північна Ірландія, 7 червня - Кіпр.

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