Гравець Манчестер Сіті хоче змінити футбольне громадянство, щоб зіграти на Євро-2020

Ляпорт втомився чекати виклику до збірної Франції

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт планує змінити футбольне громадянство.

Про це повідомляє Marca.

На майбутньому чемпіонаті Європи 26-річний француз буде представляти збірну Іспанії.

Іспанська футбольна федерація вже почала процес натуралізації захисника. Головний тренер Червоної фурії Луїс Енріке підтримав це рішення і заявив про готовність внести Емерік Ляпорт в заявку команди на Євро.

Емерік має два громадянства - французьке і іспанське. Він провів 19 матчів за молодіжну збірну Франції, проте за першу команду трикольорних так і не дебютував. У зв'язку з цим очікується, що зміна футбольного громадянства пройде без проблем.

Нагадаємо, до переходу в Манчестер Сіті, який відбувся у 2018 році, Емерік Ляпорт грав за іспанську Атлетик Більбао.

Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Челсі у 35 турі АПЛ.