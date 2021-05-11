 Гравець Манчестер Сіті хоче змінити футбольне громадянство, щоб зіграти на Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
Де Дзербі підписав контракт з Шахтарем
Сьогодні 18:09 1030
Суркіс запропонував Луческу продовжити контракт із Динамо
Сьогодні 19:39 408
Динамо підпише Кулача
Сьогодні 18:24 910
Гірн назвав орієнтовну дату бою Ф'юрі - Джошуа
Сьогодні 17:53 637
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 17:37 17890
Світоліна - Анісімова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE
Сьогодні 16:59 1506 1
Бій Берінчика з Лобовим несподівано перенесли
Сьогодні 16:24 886
Підтримаємо збірну України в Лондоні!
Сьогодні 14:04 1837
Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр
Сьогодні 11:09 18307 1
Стало відомо, коли Де Дзербі оголосять тренером Шахтаря
Сьогодні 08:26 2989
Блоги
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:40 2378 1
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:35 914
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:51 696
Страшно уявити. З'явився рентгенівський знімок черепа Сондерса
Страшно уявити. З'явився рентгенівський знімок черепа Сондерса Valeriy Ruchka
Вчора 22:22 1008
Під час гонки Формули-1 пілот показав середній палець росіянину
Під час гонки Формули-1 пілот показав середній палець росіянину Valeriy Ruchka
Вчора 17:59 871
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гравець Манчестер Сіті хоче змінити футбольне громадянство, щоб зіграти на Євро-2020

Сьогодні 19:55 454 0
Ляпорт втомився чекати виклику до збірної Франції
Гравець Манчестер Сіті хоче змінити футбольне громадянство, щоб зіграти на Євро-2020
#Ляпорт

Джерело - isport.ua.

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт планує змінити футбольне громадянство.

Про це повідомляє Marca.

На майбутньому чемпіонаті Європи 26-річний француз буде представляти збірну Іспанії.

Іспанська футбольна федерація вже почала процес натуралізації захисника. Головний тренер Червоної фурії Луїс Енріке підтримав це рішення і заявив про готовність внести Емерік Ляпорт в заявку команди на Євро.

Емерік має два громадянства - французьке і іспанське. Він провів 19 матчів за молодіжну збірну Франції, проте за першу команду трикольорних так і не дебютував. У зв'язку з цим очікується, що зміна футбольного громадянства пройде без проблем.

Нагадаємо, до переходу в Манчестер Сіті, який відбувся у 2018 році, Емерік Ляпорт грав за іспанську Атлетик Більбао.

Раніше, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Челсі у 35 турі АПЛ.

Коментарі ()