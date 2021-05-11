Поліція викликала на допит українську арбітриню у справі щодо договірних матчів

Ардашева пропустила останні матчі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Арбітриня Олександра Ардашева стала фігуранткою скандалу через організацію матчів з фіксованим результатом.

Про це повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital.

Арбітриня тривалий час працювала у бригаді Катерини Монзуль, але останні матчі пропустила.

Виявляється, Ардашева змушена давати свідчення у поліції через роботу з колишнім арбітром Владиславом Дорошем. Його підозрюють у свідомій участі в матчах з фіксованим результатом. Йдеться про поєдинки сезону 2017/2018 Волинь - Миколаїв, Миколаїв - Гірник-Спорт та Волинь - Полтава. Помічницею Дороша на одному з матчів працювала саме Ардашева.

Зазначається, що загалом у справі фігурує 12 осіб. Щодо Ардашевої є свідчення однієї з них. Дорош підозрюється в отриманні хабарів та перерозподілі коштів між усіма учасниками корупційних схем. Є інформація, що Олександра отримала 8 тисяч гривень після гри Волинь - Полтава.