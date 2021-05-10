Поліція розслідуватиме чотири гри Миная - ЗМІ

Минай підозрюють в участь у договірних матчах

Джерело - Чемпіон.

Чотири матчі Миная, включаючи дві гри Миная U-21, потрапили під підозру комітету етики УАФ.

Про це повідомляє журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський.

УАФ звернулася в правоохоронні органи з проханням відкрити кримінальне провадження відразу по 4 матчів за останній рік.

Повідомляється, що тренер Миная U-21 вже відбував покарання в Словаччині за участь в іграх подібного роду.

Крім цього, під підозру потрапив не тільки матч першої команди 25-го туру проти Шахтаря, а й матч 12-го туру проти гірників в грудні 2020 року, коли Минай програв 1:5.

Раніше, Севідов відреагував на скандальні події матчу Минай - Шахтар.