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Поліція розслідуватиме чотири гри Миная - ЗМІ

Сьогодні 12:29 275 0
Минай підозрюють в участь у договірних матчах
Поліція розслідуватиме чотири гри Миная - ЗМІ
#Минай, #УАФ

Джерело - Чемпіон.

Чотири матчі Миная, включаючи дві гри Миная U-21, потрапили під підозру комітету етики УАФ.

Про це повідомляє журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський.

УАФ звернулася в правоохоронні органи з проханням відкрити кримінальне провадження відразу по 4 матчів за останній рік.

Повідомляється, що тренер Миная U-21 вже відбував покарання в Словаччині за участь в іграх подібного роду.

Крім цього, під підозру потрапив не тільки матч першої команди 25-го туру проти Шахтаря, а й матч 12-го туру проти гірників в грудні 2020 року, коли Минай програв 1:5.

Раніше, Севідов відреагував на скандальні події матчу Минай - Шахтар.

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