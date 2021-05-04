Шахтар готує на матч з Минаєм молодого дебютанта

Молодь Шахтаря може дебютувати у грі проти Миная

Шахтар може дати шанс молодим гравцям проявити себе у матчі проти Миная в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

До поєдинку проти закарпатців з основою готувався 17-річний Роман Савченко – центральний захисник Шахтаря U-19, повідомляє офіційний сайт "гірників". Максим Малишев та Ісмаїлі, які продовжують відновлення після травм, тренувалися за індивідуальною програмою.

Матч 25 туру УПЛ між Минаєм і Шахтарем відбудеться у Києві на НСК Олімпійський о 19:00.

Нагадаємо, Шахтар готовий підписати двох гравців із Серії А заради Де Дзербі.