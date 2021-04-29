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Шахтар готовий підписати двох гравців із Серії А заради Де Дзербі

Сьогодні 11:44 491 0
Роберто Де Дзербі може перейти у Шахтар з двома гравцями Сассуоло
Шахтар готовий підписати двох гравців із Серії А заради Де Дзербі
#Шахтар, #Де Дзербі

Джерело - football24.ua.

Шахтар налаштований підписати наставника Сассуоло Роберто Де Дзербі та може здійснити трансфер двох гравців для нового тренера.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Гірники" готові оформити трансфери гравців Сассуоло Філіпа Джуричича та Жеремі Бога, яких Де Дзербі бажає бачити у новому клубі.

Портал Transfermarkt оцінює сербського хавбека у 10 млн євро, а от Бога є однією з головних зірок команди – його оцінюють в 22 млн. Шахтар має нагоду підписати обох футболістів за зниженою вартістю, оскільки їхні контракти завершуються наступного літа.

Джуричич зіграв 29 поєдинків у поточному сезоні у складі Сассуоло, записавши до свого активу 5 голів та 4 асисти. Бога відіграв за "нероверді" 24 матчі, відзначившись 3 голами та 2 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі близький до того, щоб підписати контракт з Шахтарем.

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