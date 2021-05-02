Джерело - Чемпіон.
У матчі 24 туру УПЛ Зоря прийме Минай.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Жуніор, Назарина, Кочергін, Юрченко, Кабаєв, Аллахяр, Гладкий
Запасні: Рибак, Руфаті, Циганікс, Іванісеня, Казаков, Хомченовський, Луньов, Шахаб, Громов
Минай: Попович, Пиняшко, Петрусенко, Багайоко, Ткачук, Ахмедзаде, Лопирьонок, Хахльов, Маємбе, Малепе, Матіч
Запасні: Каніболоцький, Бойко, Саків, Одуеньї, Книш, Сніжко, Чушенко, Мілевський
Поєдинок розпочнеться о 17:00.