Флік: Ми хочемо зробити сенсацію в Парижі

Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік вірить, що мюнхенський клуб зможе домогтися позитивного результату в матчі-відповіді проти ПСЖ в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам фахівець.

"У нас було багато шансів в першому матчі, але наша реалізація підвела. Ми повинні поліпшити цей показник. Ми знаємо, що буде нелегко, але зробимо все можливе.

Ми зобов'язані забити як мінімум два голи. Буде складно, але це ті матчі, заради яких ми граємо в футбол. Ми хочемо зробити сенсацію в Парижі. Звичайно, ми будемо раді, якщо нам це вдасться", - сказав Флік.