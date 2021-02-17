Баварія бажає підписати лідера Ренна

Камавінга може продовжити кар'єру в німецькому клубі

Мюнхенська Баварія зацікавлена у викупі контракту 18-річного центрального півзахисника Ренна і збірної Франції Едуардо Камавінга.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Камавінга - вихованець Ренна. У поточному сезоні Едуардо провів за французьку команду 26 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав дві результативні передачі. В активі гравця два матчі у складі збірної Франції, де він відзначився одним забитим м'ячем.

Контракт Камавінга з Ренном розрахований до літа 2022-го року. Орієнтовна вартість півзахисника становить €60 мільйонів.

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