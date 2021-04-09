Ребров: Тренувати збірну - це престижно і почесно

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров відреагував на можливість очолити збірну України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Чи є бажання тренувати збірну? У будь-якого тренера є бажання повернутися працювати в свою країну. В якій якості - вже інше питання. Думаю, для будь-якого тренера це престижно і почесно тренувати збірну. Не кажу про ситуацію, яка є зараз.

Я радий роботі Шевченко в збірній. Думаю, все добре. Всі чекаємо чемпіонату Європи і сподіваюся, що ми там вдало виступимо.

Я досить часто на зв'язку з Шевченком. У нас два гравці Ференцвароша в збірній. Іноді Шевченко дзвонить і питає про їхній стан, іноді я після матчу наберу і ми поговоримо про минулі ігри", - сказав Ребров.