Ребров оцінив своє майбутнє у Ференцвароші

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров оцінив своє майбутнє в угорському клубі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Нічого не знаю з приводу можливих святкувань в Будапешті, людей мало на вулицях зараз. Вчора тільки магазини відкрили після локдауну. Але так, завтра є шанс взяти титул, ми налаштовуємося на перемогу, хоча попереду 6 турів. Прикро, що рік граємо без глядачів, тільки на Лізі чемпіонів були уболівальники. Гравцям, думаю, буде приємно побачити фанів.

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Тиск преси з приводу титулу? Я не читаю ЗМІ, мову не знаю. Мені це допомогло в Саудівській Аравії і допомагає тут. Я зосереджений на роботі і не читаю газети. Справа не в хороших чи поганих статтях. Але мені важлива моя оцінка і думка фахівців, а в газетах в основному пишуть ті, хто думає, що розбирається у футболі.

Моє майбутнє? Поки я тут, у мене ще рік контракту. Потрібно закінчити сезон, а там подивимося. Ти ніколи не знаєш, що буде завтра. Сезон закінчиться і подивимося", - сказав Ребров.