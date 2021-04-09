 Кополовець: Треба розуміти, скільки років Мілевському, він не може літати | Футбол | Champion.com.ua
Рома обіграла Аякс, Славія вирвала нічию в Арсенала у чвертьфіналі Ліги Європи
Вчора 23:56 2016
Стала відома дата наступного боксерського шоу в Києві
Сьогодні 14:53 195
Кличко: У надважкій вазі не було такого домінуючого бійця, як я
Сьогодні 13:55 375
Який вид спорту Марадона назвав найкращим після футболу
Сьогодні 11:09 348
Тайсон став гравцем Інтернасьйонала
Вчора 23:33 2297
Деха виборола золото чемпіонату Європи з важкої атлетики у Москві
Вчора 21:58 5813 3
Збірна України знову розгромила Данію у кваліфікації на Євро-2022
Вчора 20:52 1674
Донбас знищив Дніпро та вийшов у фінал УХЛ
Вчора 20:12 994
Українські юніори вибороли бронзу чемпіонату світу
Вчора 19:30 1456
УЄФА скасувала матч збірної України у кваліфікації на Євро-2022
Вчора 18:46 12446
Блоги
Бєсєдін похрестив доньку. Кумом став тренер Колоса
Бєсєдін похрестив доньку. Кумом став тренер Колоса Valeriy Ruchka
07.04.2021 11:53 3003
Динамо - Баварія: 22 роки тому відбувся фантастичний матч півфіналу Ліги чемпіонів
Динамо - Баварія: 22 роки тому відбувся фантастичний матч півфіналу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
07.04.2021 11:17 2582
Світоліна отримала в подарунок від нареченого елітний автомомобіль
Світоліна отримала в подарунок від нареченого елітний автомомобіль Андрій Твердохліб
06.04.2021 19:52 6014 2
Відео дня. Італійський нападник забив найкращий гол року
Відео дня. Італійський нападник забив найкращий гол року Андрій Твердохліб
06.04.2021 18:45 1343
Футболіст Інгульця забив феноменальний гол у падінні головою
Футболіст Інгульця забив феноменальний гол у падінні головою Андрій Твердохліб
06.04.2021 18:28 1417
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:40 Футбол Агуеро може продовжити кар'єру у Лідсі 19
15:24 Футбол Кополовець: Треба розуміти, скільки років Мілевському 391
15:13 Бокс Камбосос: Я спарингував з Пакьяо, а він набагато жорсткіше Лопеса 145
15:02 Футбол Карпати з Галича переграли Епіцентр у 16 турі Другої ліги 272
14:54 ЄВРО 2021 з бадмінтону Визначився склад учасників у чоловіків на чемпіонат Європи 141
14:53 Бокс Стала відома дата наступного боксерського шоу в Києві 195
14:40 Футбол Тоттенгем - Манчестер Юнайтед: Де дивитися матч АПЛ 274
14:38 Пряма трансляція Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE 154
14:28 Пряма трансляція Динамо - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE 224
14:25 Бокс Шеннон Бріггс викликав Кличка на бій 437
14:10 Футбол Боруссія випадково забула лідера команди у Кельні 358
13:55 Бокс Кличко: У надважкій вазі не було такого домінуючого бійця, як я 375
13:48 Пряма трансляція Маріуполь - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE 144
13:41 Футбол Вест Гем - Лестер: Де дивитися матч АПЛ 318
13:25 Футбол Дем'яненко: У відборі чемпіонату світу можна поборотися і за перше місце в групі 340 1
13:10 Бокс Лопес пообіцяв нокаутувати Камбососа за шість раундів 484
12:56 Футбол Олімпік - Колос: Де дивитися матч УПЛ 446
12:40 Футбол Кополовець: У Минаї все гаразд, проблем немає, всі виплати здійснено 457
12:25 ММА UFC може позбавити Стерлінга пояса 398
12:09 Бокс Кроуфорд готовий попрощатися з Top Rank 575
12:02 Блог Тайсон розірвав на собі футболку і влаштував масову бійку на рестлінг-шоу 1964
11:54 Футбол Левченко: Думаю, всі наші хлопці чудово розуміють, що Євро - це своєрідний ярмарок гравців 253
11:39 ЄВРО 2021 з бадмінтону Де можна пограти в бадмінтон 404
11:25 Футбол Рух - Минай: Де дивитися матч УПЛ 517
11:09 ЄВРО 2021 з бадмінтону Який вид спорту Марадона назвав найкращим після футболу 348

Кополовець: Треба розуміти, скільки років Мілевському

Сьогодні 15:24 391 0
Спортивний директор прокоментував гру найдосвідченішого гравця команди
Кополовець: Треба розуміти, скільки років Мілевському
#Кополовець, #Минай

Джерело - Footboom.

36-річний український нападник Миная Артем Мілевський не може літати як колись.

Про це заявив спортивний директор клубу Михайло Кополовець.

"Артем - публічна людина і, наскільки я розумію, після футболу він вже буде займатися приблизно такою діяльністю, зараз просто себе готує до цього. Звичайно, хочеться, щоб він допоміг нашій команді, щоб забив. І він сам цього дуже хоче, старається, тренується. Це легенда, з нереально крутим досвідом, біографією. Але треба розуміти, скільки вже йому років. Є певні реалії, він вже не може літати як колись. Подивимося, як буде далі. В будь-якому випадку, я дуже радий, що познайомився з такою людиною, що він є в нашій команді", - зазначив Кополовець.

У поточному сезоні Мілевський провів за Минай 9 матчів у всіх турнірах, де віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Минай зіграв внічию з Колосом.

Коментарі ()