36-річний український нападник Миная Артем Мілевський не може літати як колись.

Про це заявив спортивний директор клубу Михайло Кополовець.

"Артем - публічна людина і, наскільки я розумію, після футболу він вже буде займатися приблизно такою діяльністю, зараз просто себе готує до цього. Звичайно, хочеться, щоб він допоміг нашій команді, щоб забив. І він сам цього дуже хоче, старається, тренується. Це легенда, з нереально крутим досвідом, біографією. Але треба розуміти, скільки вже йому років. Є певні реалії, він вже не може літати як колись. Подивимося, як буде далі. В будь-якому випадку, я дуже радий, що познайомився з такою людиною, що він є в нашій команді", - зазначив Кополовець.