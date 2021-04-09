Дем'яненко: У відборі чемпіонату світу можна поборотися і за перше місце в групі

Однією з причин невдалих результатів березневих матчів збірної України у відборі ЧС-2022 є відсутність уболівальників на трибунах Олімпійського.

Про це заявив колишній гравець і тренер Динамо Анатолій Дем'яненко.

"Однією з причин, чому Україна не здобула перемоги в іграх з Фінляндією і Казахстаном, на мій погляд, стала відсутність уболівальників на трибунах Олімпійського.

Що ж, доведеться надолужувати згаяне. На мою думку, долю другого місця вирішувати між собою три команди - Україна, Боснія і Герцеговина та Фінляндія.

Можна поборотися і за перше місце, таке завдання відкидати не треба, але виконати його буде важко. Необхідно переосмислити ці три зустрічі і рухатися вперед", - сказав Дем'яненко.