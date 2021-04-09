 Дем'яненко: У відборі чемпіонату світу можна поборотися і за перше місце в групі | Футбол | Champion.com.ua
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Дем'яненко: У відборі чемпіонату світу можна поборотися і за перше місце в групі

Сьогодні 13:25 339 1
Фахівець прокоментував результати березневих матчів збірної України
Дем'яненко: У відборі чемпіонату світу можна поборотися і за перше місце в групі
#Дем'яненко

Джерело - УАФ.

Однією з причин невдалих результатів березневих матчів збірної України у відборі ЧС-2022 є відсутність уболівальників на трибунах Олімпійського.

Про це заявив колишній гравець і тренер Динамо Анатолій Дем'яненко.

"Однією з причин, чому Україна не здобула перемоги в іграх з Фінляндією і Казахстаном, на мій погляд, стала відсутність уболівальників на трибунах Олімпійського.

Що ж, доведеться надолужувати згаяне. На мою думку, долю другого місця вирішувати між собою три команди - Україна, Боснія і Герцеговина та Фінляндія.

Можна поборотися і за перше місце, таке завдання відкидати не треба, але виконати його буде важко. Необхідно переосмислити ці три зустрічі і рухатися вперед", - сказав Дем'яненко.

Нагадаємо, що в трьох перших турах відбору до ЧС-2022 Україна тричі зіграла внічию 1:1 - проти Франції, Фінляндії та Казахстану.

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