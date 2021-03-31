 Збірна України вдома не переграла Казахстан у кваліфікації ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України вдома не переграла Казахстан у кваліфікації ЧС-2022

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Збірна України вдома не переграла Казахстан у кваліфікації ЧС-2022
#Україна, #Казахстан

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України вдома не переграла Казахстан.

У першому таймі матчу збірна України створила кілька моментів біля воріт суперника, але реалізувала лише один - Яремчук відзначився на 20-ій хвилині. У другому таймі матчі свою першу можливість гості втілили у забитий гол

Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, 31 березня
Група D

Україна - Казахстан 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Яремчук, 1:1 - 59 Мужиков

Україна: Трубін, Караваєв (Тимчик 87), Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Зінченко, Маліновський, Сидорчук (Марлос 67), Шапаренко (Довбик 81), Мораес (Зубков 67), Яремчук

Казахстан: Покатілов, Марочкін, Малий, Аліп, Досмагамбетов (Бистров 46), Валіуллін, Мужиков, Абікен (Вороговський 46), Тагиберген (Оразов 46), Аімбетов (Карімов 60), Нургалієв (Тургишваєв 88)

Попередження: Матвієнко 69, Марлос 90 - Аліп 6, Абікен 36, Мужиков 43, Вороговський 62, Карімов 69, Покатілов 90+1.

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