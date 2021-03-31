Матвієнко: Можливо, з Казахстаном будемо грати трохи по-іншому

Збірна України прагне здобути перемогу у матчі кваліфікації ЧС-2022 проти Казахстану.

Про це розповів захисник національної команди Микола Матвієнко.

"Після гри з Фінляндією був не дуже настрій, тому що результат нас не задовольнив. Але хай там як, ми зробили висновки з цього матчу, подивилися теорію і сподіваємося здобути впевнену перемогу в наступному матчі.

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Перед кожною грою у нас багато тактичних занять, не хочу розкривати подробиці. Можливо, з Казахстаном будемо грати трохи по-іншому. Для нас важливо перемагати і робити це так, як ми хочемо", - заявив Матвієнко.