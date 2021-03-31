Матч розпочнеться о 21:45

Джерело - УАФ.

Збірна України назвала заявку на матч відбору ЧС-2022 проти Казахстану.

Про це повідомляє УАФ.

Актуально: Україна - Казахстан: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022

Заявка збірної України на матч із Казахстаном:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 23. Анатолій Трубін, 12. Андрій Пятов

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 6. Володимир Шепелєв, 7. Олександр Тимчик, 13. Олександр Сирота, 14. Богдан Михайліченко, 18. Євген Макаренко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 15. Олександр Зубков, 17. Олександр Зінченко, 20. Віктор Коваленко

Нападники: 9. Роман Яремчук, 16. Артем Довбик, 19. Жуніор Мораес

Не потрапили в заявку Дмитро Різник, Андрій Лунін і Юхим Конопля.