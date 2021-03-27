Ексгравець Динамо і Мілана Каха Каладзе повідомив невтішні новини щодо стану свого здоров'я.

Про це розповів сам гравець.

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"Друзі, до мене надходить багато повідомлень від знайомих і зовсім незнайомих людей про те, де я і чому не активний, як зазвичай. Вважаю, що зобов'язаний надати вам інформацію про свій діагноз: вертебробазилярний синдром і вестибулопатія, через які я перебуваю в клініці Тбілісі, де проходжу лікування і працюю дистанційно. Я хотів, щоб цю інформацію ви отримали від мене. До зустрічі!" – розповів Каладзе.