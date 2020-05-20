Шевченко і Каладзе у символічній збірній Серії А

Андрій Шевченко опинився у символічній збірній Серії А

У Італії назвав символічну збірну Серії А з гравців країн Східної Європи.

Про це повідомляє Football Italia.

До складу команди увійшов Андрій Шевченко, який виграв з Міланом Лігу чемпіонів УЄФА-2002/03.

Повністю збірна від Football Italia виглядає так:

Воротар - Самір Ханданович (Словенія - Удінезе, Інтер);

Захисники - Каха Каладзе (Грузія - Мілан, Дженоа), Крістіан Ківу (Румунія - Рома, Інтер), Сініша Михайлович (Югославія / Сербія - Рома, Сампдорія, Лаціо, Інтер);

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Півзахисники - Звонімір Бобан (Югославія / Хорватія - Мілан), Деян Станкович (Югославія / Сербія - Лаціо, Інтер), Владимир Югович (Югославія / Сербія - Сампдорія, Ювентус, Лаціо, Інтер), Павло Недвед (Чехія - Лаціо, Ювентус), Деян Савічевич (Югославія / Чорногорія - Мілан), Збігнєв Бонек (Польща - Ювентус, Рома);

Нападник - Андрій Шевченко (Україна - Мілан).