Бельгія зіграє з Чехією, Сербія прийматиме Португалію. Розклад матчів відбору до ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 березня, відбудуться матчі груп В, С, F, I та J європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу.
Розклад матчів
Група A
21:45. Ірландія - Люксембург
21:45. Сербія - Португалія
Група E
19:00. Білорусь - Естонія
21:45. Чехія - Бельгія
Група G
16:00. Чорногорія - Ґібралтар
19:00. Норвегія - Туреччина
19:00 Нідерланди - Латвія
Група H
16:00. Росія - Словенія
19:00. Хорватія - Кіпр
21:45. Словаччина - Мальта
Нагадаємо, збірна України виборола нічию у матчі з Францією.