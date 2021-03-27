Бельгія зіграє з Чехією, Сербія прийматиме Португалію. Розклад матчів відбору до ЧС-2022

Відбудеться 10 матчів кваліфікації турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 березня, відбудуться матчі груп В, С, F, I та J європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу.

Розклад матчів

Група A

21:45. Ірландія - Люксембург

21:45. Сербія - Португалія

Група E

19:00. Білорусь - Естонія

21:45. Чехія - Бельгія

Група G

16:00. Чорногорія - Ґібралтар

19:00. Норвегія - Туреччина

19:00 Нідерланди - Латвія

Група H

16:00. Росія - Словенія

19:00. Хорватія - Кіпр

21:45. Словаччина - Мальта

Нагадаємо, збірна України виборола нічию у матчі з Францією.