Матч бухарестського і київського Динамо можуть скасувати

У румунському клубі зафіксовано 7 випадків коронавірусу

Товариський матч між київським і бухарестським Динамо, що запланований на 27 березня в Києві на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського, може не відбутися.

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

У кількох гравців бухарестського клубу виявлений коронавірус. Всього у клубі зафіксовано 7 випадків коронавірусу, троє з них – травмовані гравці, і вони не полетять до Києва.

У Бухаресті вирішили провести повторне тестування для отримання дозволу на поїздку. Команді можуть заборонити летіти в Україну, якщо буде виявлено нові позитивні результати.

Головний тренер команди з Румунії Георге Мулцеску визначив для спарингу з киянами попередній список з 22 футболістів, четверо з яких – гравці дубля. Виліт до Києва запланований на ранок 26 березня.

Раніше повідомлялося, що Шахтар розпочав продаж квитків на матч з Динамо.