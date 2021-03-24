Шахтар розпочав продаж квитків на матч з Динамо

Матч відбудеться 17 квітня на НСК Олімпійський

Джерело - ФК Шахтар.

Донецький Шахтар розпочав продаж квитків на матч 22-го туру УПЛ з київським Динамо.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Матч має відбутися з глядачами. Якщо карантинні обмеження в Києві будуть продовжені, то гірники компенсують уболівальникам кошти за квитки.

Сьогодні, 24 березня, стартував перший етап продажу квитків для передплатників Shakhtar Club, який триватиме до кінця тижня.

Шахтар і Динамо зіграють 17 квітня на НСК Олімпійський. Початок матчу - о 19:30.

Нагадаємо, у дні матчів Шахтаря Олімпійський буде підсвічений в кольори клубу.