Шевченко закликав підопічних не розслаблятися через відсутність зірок збірної Франції

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко радить підопічним не розслаблятись через можливу відсутність Мбаппе та інших зірок збірної Франції.

Про це розповів сам український тренер.

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"Гадаю, у них достатньо виконавців, які можуть замінити одне-одного. Склад Франції дуже хороший – лава запасних, можливості і потенціал команди дуже великі. Нам не треба дивитись, хто буде грати чи ні. Сконцентруємось на тому плані гри, про який будемо говорити з хлопцями", – розповів Шевченко.