Відео дня. Андрій Шевченко заговорив українською мовою на пресконференції

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко приємно здивував під час пресконференції присвяченій грі відбіркового турніру чемпіонату світу проти збірної Франції.

Коуч розпочав спілкування з журналістами українською мовою та обіцяв це робити й надалі.

"Доброго дня, я радий всіх привітати з початком зборів національної команди. Із задоволенням відповім на усі ваші запитання. Поки не готовий спілкуватися українською мовою постійно, але робитиму це в майбутньому", - скеазав Шевченко.

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Збірна України зіграє стартовий поєдинок кваліфікації Мундіалю зі збірною Франції у середу, 24 березня, о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову трансляцію гри.

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